ソフトバンクグループの時価総額（約487兆円）がトヨタ自動車（約458兆円）を抜いて1位となった。トップ交代は2003年12月以来、22年半ぶりだ。統計データ分析家の本川裕さんは「AI・半導体関連の盛り上がりで企業ランキングの順位が大きく変動している。世界ランキングも同様だが、その上位ランクに日本企業は見当たらない」という――。■トヨタを抜いてソフトバンクGが1位に6月に入っても日経平均株価の過去最高値の更新が続いて