１９４０年、イタリアが第二次世界大戦に参戦した頃に刊行された本が、万城目学氏のＸの投稿をきっかけに再び注目を集めている。イタリア人作家ディーノ・ブッツァーティの長編『タタール人の砂漠』だ。戦後になって世界的な評価が高まり、６６年には邦訳も刊行された。現在は岩波文庫で読むことができる。主人公は、辺境の砦（とりで）に配属された青年将校ジョヴァンニ・ドローゴ。俗世から隔てられた娯楽ひとつない砦に失望