『シルバー・スクリーン』（１）いまい〈著〉講談社７９２円土砂降りの夜、下町の商店街にあるミニシアター「キネマ長夜座」に、ひとりの男の姿があった。びしょ濡（ぬ）れの男の名は有坂楓（かえで）。支配人代理の壇（だん）は、行くあてのない彼に住み込みで働くことを提案する。第１話でスクリーンを見つめる楓の横顔に引き付けられた。映画と過去の記憶が重なり、心の中の結び目がほどけるようなあの感覚が、そこ