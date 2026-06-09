ソ・イングクとパク・ジヒョンが主演を務める韓国オフィスロマンス、Prime Originalドラマ『残念ながら明日も出勤です！』（全12話）が、2026年6月22日よりプライム会員向けに独占で配信となる。配信に先立ち、誰もが共感できる職場の日常と芽生えつつあるロマンスが垣間見える日本版本予告映像が公開となった。韓国オフィスロマンス『残念ながら明日も出勤です！』が6月22日よりPrime Videoで配信開始『残念ながら明日も出勤です