『ふたり街あるき』（１）胡原おみ〈著〉ＫＡＤＯＫＡＷＡ９１３円袖ビーム、グレーチング、透かしブロック……と言われても、何だかわからない人もいるだろう。が、実物を見れば「ああアレか」と思うはずだ。どれも街角にありふれたもの。名前を知らなければ見過ごしてしまうけど、一度意識すると個体差にも気づく。本作は、そんな街角物件をめぐる物語。大学進学で上京した芦山日向（あしやまひなた）は、ある日、家の