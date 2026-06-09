本の著者が各地の学校を訪ねて特別授業をする「オーサー・ビジット」（朝日新聞社主催）の参加校を募集中です。オーサーは小説家の今村翔吾さん、小川哲さん、早見和真さん、文芸評論家の三宅香帆さん、絵本作家の宮西達也さんの５人。募集サイト（ｈｔｔｐｓ：／／ｑｕｅ．ｄｉｇｉｔａｌ．ａｓａｈｉ．ｃｏｍ／ｑｕｅｓｔｉｏｎ／１１０１８６９４）から申し込んでください。対象は小学校から高校まで。１０月〜来年１月に実