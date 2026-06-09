韓国Kリーグ2（2部）の華城（ファソン）FCを率いるチャ・ドゥリ監督が、5月のKリーグ月間最優秀監督に選ばれた。チャ・ドゥリ監督は5月に行われたKリーグ2の5試合で華城を4勝1分に導き、5月の「flex今月の監督賞」を受賞した。【秘蔵写真】チャ・ドゥリの幼少期華城は5月の初戦となった第10節の安山（アンサン）グリナース戦で2-0の勝利を収め、その後の第11節の水原（スウォン）FC戦では1-1で引き分けた。第12節では首位の釜山（