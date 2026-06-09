【ナッシュビル（米テネシー州）８日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】日本代表は８日、メキシコ・モンテレイから米ナッシュビルに移動し、１４日（日本時間１５日）の１次リーグ初戦・オランダ戦に向けた直前合宿をスタートした。この日から“メンター役”としてＭＦ南野拓実（モナコ）が合流。当初はチームとは別でリハビリなどを行う予定だったが、選手とともにグラウンド上に姿を見せ、ランニングで