放送作家、タレント、演芸評論家、そして立川流の「立川藤志楼」として高座にもあがる高田文夫氏が『週刊ポスト』で連載するエッセイ「笑刊ポスト」。今回は大学の後輩でもある人気大河の脚本家のお話。＊＊＊次から次へ若い才能が飛び出してくるのは嬉しいもの。それが自分の学校の後輩ともなるとこっちまで威張りたくなる。長い大河ドラマは体力的な問題もあってめったにつきあわない。『いだてん』以来久々に見る大河