フジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）は９日、サッカー北中米Ｗ杯に臨む日本代表の選手らが８日（日本時間９日）に事前合宿地のメキシコ・モンテレイをチャーター機で出発し、ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルに到着したことを報じた。初戦のオランダ戦を火曜レギュラーでお笑い芸人・小藪千豊は「いやぁ…僕の予想ですけど２―０で勝つんちゃいます」と断言。「２―０ちゃうか」と続けるとス