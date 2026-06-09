タレントの時東ぁみ（３８）の近影が反響を呼んでいる。時東は９日までに自身のインスタグラムで「２か月ぶりの美容室へ自分のことを後回しにしすぎて…見られる仕事とは思えないほど間隔が空いてしまった。。。カットとトリートメントでスッキリ」と記し、新しいヘアスタイルをアップ。タンクトップ姿で引き締まったスタイルも披露した。この投稿には「鍛えた肉体にタンクトップ」「可愛すぎる」「いつの間にこんなセクシ