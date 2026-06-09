【ナッシュビル（米テネシー州）８日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表の選手らが８日（日本時間９日）、ベース合宿地のテネシー州ナッシュビルのジオディスパークで約５０００人の観客が見守る中、初練習となる全体練習を約４５分間行った。この日から、メンター役として代表チームに帯同するＭＦ南野拓実（モナコ）がチームに合流。当初はチームとは別でリハビリなどを行う予