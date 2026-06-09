ディズニー『リトル・マーメイド』の幻想的な世界観を表現したブライダルコレクション4th seasonが、2026年6月9日（火）より発売されます。アリエルの憧れや恋心、美しい海の世界を繊細なデザインに落とし込んだリングは、物語のファンはもちろん、特別なブライダルリングを探している方にもぴったり。期間・数量限定のエンゲージリングをはじめ、ロマンティックな定番モデルまで揃う注目のコレクションですb