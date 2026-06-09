赤ちゃんが感染すると重症化の恐れがあるRSウイルスを念頭に、政府は、抗体を体内に投与する「抗体製剤」をワクチンと同様に予防接種で使えるようにする法律の改正案を閣議決定しました。現在の予防接種法では、体内に抗体をつくらせるワクチンのみ予防接種に使うことができますが、抗体を体内に直接投与する「抗体製剤」は、免疫ができるまでの仕組みがワクチンと異なることから、予防接種の対象ではありません。こうした中、きょ