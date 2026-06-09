政府は、今年度の子ども・子育て政策の具体策を示す「こどもまんなか実行計画」をきょう（9日）、取りまとめました。子どもの自殺対策やネット環境の整備などが盛り込まれています。「こどもまんなか実行計画」は、2024年から毎年、策定されているもので、子ども政策における「骨太の方針」と言われています。今年の実行計画では、子どものいじめや性被害などが問題になっているネット環境に対し、今年中に具体的な対応を取りまと