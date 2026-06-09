【マニラ＝竹内駿平】フィリピン南部ミンダナオ島沖で８日に発生したマグニチュード（Ｍ）７・８の地震で、地元当局は９日、確認された死者数は３７人と発表した。負傷者は２００人以上で、少なくとも４人が行方不明となっている。建物の崩落現場などを中心に救助活動が続いている。地元当局によると、死者は同島南部のサランガニ州で１８人、ジェネラルサントスで１２人となっている。地元当局はジェネラルサントスの被害が最