8日朝、フィリピン付近を震源とするマグニチュード8．2の地震があり、気象庁は三重県南部を含む茨城県から沖縄県にかけての太平洋沿岸の広い範囲に津波注意報を発表しました。津波注意報は午後4時50分に解除されました。気象庁は、8日午前9時過ぎに茨城県から沖縄県にかけての太平洋沿岸に津波注意報を発表しました。尾鷲市では午後1時に高さ1mの津波の到達が予想されていましたが大きな潮位の変化はありませんでした。三重県南部