余計なモノは持たない。必要なものだけに囲まれて暮らす。掃除もラクで、お金も貯まる。そんな「ミニマルな暮らし」に憧れる人は少なくありません。実際、物を減らすことで生活や家計が改善するケースが多いのは事実。しかし、その価値観が行き過ぎたとき、夫婦間に思わぬ問題を生むこともあるようです。贅沢していないのに「お金が貯まらない」聡子さん（52歳）は夫・敏郎さん（54歳）との2人暮らし。敏郎さんはメーカー勤務の会