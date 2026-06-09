8日午後、美郷町六郷の畑でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと8日午後2時50分ごろ、美郷町六郷字赤城の畑にクマ1頭がいるのを、下校中の児童が目撃しました。クマの体長は約50センチです。最も近い民家までは10メートルほどで、付近には六郷小学校があり、国道13号が通っている地域です。警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警報が出されていて、屋外で