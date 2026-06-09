愛知県で今年9月に開幕するアジア・アジアパラ競技大会。8日、大会の組織委員会と流通大手イオンとのパートナーシップ締結式が名古屋市内で行われ、会場にはバドミントン元日本代表の桃田賢斗選手が登場しました。パートナーシップの契約締結式には、愛知県の大村秀章知事やイオンの吉田昭夫取締役代表執行役社長らが出席しました。イオンは、選手や大会関係者へのドリンクや軽食の提供、オリジナル商品の販売などを行っていくとし