8日夕方、男鹿市船川港女川の川でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。男鹿警察署の調べによりますと8日午後6時35分ごろ、男鹿市船川港女川字鵜ノ崎の川の中にいるクマ1頭を、家の中にいた80代女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは5メートルほどで、警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警報が出されていて、屋外での活動の際は十分な警戒が必要