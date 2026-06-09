８日朝から夕方まで三重県南部に出された津波注意報は県内の観光地にも影響を与えました。伊勢神宮内宮近くにあるおはらい町では、８日午前１０時の時点で多くの人が訪れていましたが、観光客からは「子どもが海岸で貝拾いをしたいと言っていたが中止して伊勢神宮に来ました」など、不安の声も聞かれました。津波注意報の発表を受け、伊勢志摩地方の観光施設では、一部エリアが閉鎖されたり海女の実演が中止になったりするなど影響