三重県信用保証協会の保証制度を活用して中小企業の資金支援に取り組んだ金融機関などに対して8日、感謝状が贈られました。三重県信用保証協会の服部浩会長は「昨今の経済情勢が厳しい中でも、地域経済を担う中小企業のみなさんが力を合わせ、事業発展のために尽力していただいていることに感謝したい」と挨拶しました。信用保証制度のエリア別の新規利用の件数や創業支援、事業承継の推進など7つの部門で上位となった金融機関や商