トヨタ新型「“スライドドア”軽バン」発表に反響殺到！2011年の誕生以来、ビジネスや配送業務を足元から支え続けているトヨタの軽商用車「ピクシスバン」。現行型は2021年にフルモデルチェンジを果たした2代目にあたりますが、2026年に入ってからこの実力派軽バンに大きな動きが続いています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの新型「軽商用バン」です！ 画像で見るまず同年2月に、スズキやダイハツ、そして商用車の共