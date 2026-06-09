私はモモカ。息子ヨシユキは義父からもらったお小遣いを握りしめ、義母と一緒にコンビニへとお菓子を買いに行きました。義母は子どもの扱いがうまい人、特に心配もなくその背中を見送りました。しかしその頃ヨシユキは、義母に真実を包み隠さず話してしまっていました。そんなこととも知らない夫アサヒは「いかに自分はイクメンか」講釈を垂れ、私もそれに付き合わされています。ふと外を見ると、恐ろしい顔をした義母が帰ってきて