学校行事やスポーツ少年団などの場で、ふと「自分は浮いているのでは」と感じたことはありませんか？ひとりでいることに不安を覚える一方で、「群れない＝自立している」という考え方もできるかもしれません。『ボッチママです。「学校行事とかで群れている人はひとり行動できない人、ボッチは自分をもっている人」という意見があるけれど、実際どうなのだろう？私がボッチなのは単に人づき合いが下手なだけで、逆にいつもワイ