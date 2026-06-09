10年間の下積みを経てOWVを結成し、ダンスボーカルグループとして活動を続ける浦野秀太さん。 前編では、「やりたい仕事」とは違う道を歩みながらも、夢を曲げずに突き進んだ下積み時代に迫りました。 後編では、PRODUCE 101 JAPANの舞台裏からOWV結成後に訪れた「覚醒」の瞬間、そして長い下積み生活で培った仕事への価値観と、今後の夢を伺います。 前編： 「やりたい仕事」じゃなくても、夢を曲げなかった̵