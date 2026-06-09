小学6年生で芸能の世界に飛び込み、約10年の下積み期間を経て、現在は吉本興業所属のダンスボーカルグループ・OWV（オウブ）として活動する浦野秀太さん。洗練されたパフォーマンスで魅せる一方、バラエティー番組にも出演し、その飾らない人柄でも愛されています。 そんな浦野さんのデビューまでの道のりは、決して平坦ではありませんでした。「いつデビューするの？」と周囲からプレッシ