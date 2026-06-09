サッカーのオランダ代表でコーチを務める元同国代表FWルート・ファンニステルローイ氏（49）が自身の誕生パーティーで代表を一時離脱していると複数の地元メディアが8日に報じた。マンチェスターUやRマドリードなどで活躍したレジェンドは7月1日に迎える50歳の誕生日を家族らと祝うため、チームの米国出発後もオランダにとどまって地元のデンボスにあるフレンチレストランでパーティーを行ったという。2月に就任した同コーチの