愛川町長選の候補者届出受理会場で、届け出順を決めるくじ引きをする陣営関係者ら＝９日午前８時半ごろ、同町役場任期満了に伴う愛川町長選は９日告示され、午前９時４５分時現在で届け出順にいずれも新人で、諸派で政治団体代表の杜野やえ氏（３７）と無所属で元町議の茅大夢氏（３１）、無所属で獣医師の今鉾君雄氏（６６）の３人が立候補を届け出た。投開票は１４日。町長選と同日程で議員辞職に伴う町議補選（欠員１）も告