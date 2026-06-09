奄美地方には梅雨前線が停滞していて、十島村ではあす10日未明にかけて土砂災害に厳重な警戒が必要です。 梅雨前線の影響で奄美地方では大気の状態が非常に不安定となっています。 奄美地方ではあす10日夜遅くにかけて局地的に雷を伴った激しい雨が断続的に降り大雨となるおそれがあります。 現在、十島村にはレベル4の土砂災害危険警報が発表れていて、村はきょう9日午前4時25分に小宝島の34世帯60人に対し避難指示を発表し