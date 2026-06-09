疲れも「気」から？ 疲労回復に効く漢方薬とは 症状と漢方処方 疲労 朝目覚めたときに前日の疲れがとれていない、いつもと同じことをしていてもすぐに疲れてしまう、そんなときは気が不足していたり、気の巡りが滞っていることが考えられます。胃腸が弱って気・血をつくれなくなっていることもあります。疲労はため込まないことがいちばん。疲れを感じたら生活を見直してみましょう。 体質からみる気虚による疲労 夕方にな