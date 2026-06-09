PartyBox Encore 2 Plus ハーマンインターナショナルは、JBLブランドの新製品として、ワイヤレスマイク2本を付属し、リアルタイムAIボーカルリムーバル機能を追加したパーティースピーカー「PartyBox Encore 2 Plus」を18日に発売する。価格はオープンで、直販価格は59,400円。 さらに、既存のJBL PartyBoxシリーズやポータブルスピーカー