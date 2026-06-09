山形県長井市で5月、軽乗用車を運転中に物損事故を起こした男が無免許で運転した疑いが分かり、9日未明に警察に逮捕されました。無免許運転の疑いで逮捕されたのは、住所不定の無職・高野親弘容疑者（28）です。警察の調べによりますと、高野容疑者は5月29日の午後9時前、長井市五十川で軽乗用車を運転中に対向車線にはみ出し、軽自動車と衝突しました。事故によるけが人はいませんでしたが、その後の警察の捜査で高野容疑者がこの