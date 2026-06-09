俳優・藤岡弘、の次女でモデル・女優の天翔天音の美脚に視線が集まっている。天翔は９日までに自身のインスタグラムを更新。花束を手に、白のロングスリーブにピンクスカートをあわせたコーディネートで階段に座り、美脚を披露したショットをアップした。この投稿にファンからは「美しいお御足と美しいお花」「もう言葉が見つかりません」「花束に負けない美しさ」「綺麗すぎ」「とっても素敵です」「ナイスショットかわいい