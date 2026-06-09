9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が出演するフォーシーズ『ピザーラ』の新テレビCM「このウマさ、ダテじゃない」『夏のプレミアムクォーター』 が13日から放映される。インタビューでは自身の“ダテじゃない”部分について自信をのぞかせた。【CMカット】爽やか白シャツの“アトノーセ・ミヤダーテ”『夏のプレミアムクォーター』は、「後のせ＆後がけ」のピザがラインナップした、食材にこだわるピザーラならではの、夏のフ