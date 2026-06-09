俳優の戸田恵梨香（37）が、8日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜後9：00）に出演。12歳で迎えたテレビ初出演時の心境を振り返った。【写真】「すごい…」ブラトップ姿を披露した戸田恵梨香この日番組では戸田の20年以上の俳優人生を語ったほか、厳格な家庭での驚きのエピソードを明かした。俳優としての道のりを振り返る中、2000年に放送されたNHK朝ドラ『オードリー』でテレビデビューを果たし、大竹しのぶの