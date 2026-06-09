カオエンターテインメントの音楽ストリーミングプラットフォーム「Melon」が、11月14日、15日の2日間にわたって、韓国・ソウルの高尺スカイドームで『第18回メロンミュージックアワード（MMA2026）』を開催することが9日、発表された。今回は、初めて2日間に拡大され、世界中の多様なアーティストやファンが集まる。【ライブ写真】昨年は…新人賞受賞！それぞれの輝きを放ったALPHA DRIVE ONE今年のキーワードは「Connect」、