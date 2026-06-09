シンガー・ソングライターの伊藤銀次が、新曲の配信リリースを続けている。「花火の音が」（２月配信）は元チャットモンチーの高橋久美子、６月１７日発表の「サヨナラのあとがき」は、いきものがかりの水野良樹が作詞。若手との共作、最先端のサウンドで、現代ポップスを追究する。昨年は師と仰ぐ大滝詠一がレーベル「ナイアガラ・レコード」を設立して５０年。今年は、大滝、山下達郎とともに制作したアルバム「ナイアガラ・