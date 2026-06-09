Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージE卓が6月8日に行われ、今大会初出場となった渡辺史哉（連盟）が、実況の流局予想を覆す劇的な親跳満をツモアガり、ファンを大いに沸かせた。渡辺は24歳で「王位」を獲得するなど、今後が期待される28歳の若手だ。【映像】ラス牌なんて関係なし！新鋭・渡辺史哉の親跳満ツモ見せ場となったのは、第1試合の東4局。親番を迎えた渡辺は、この時点で1万5