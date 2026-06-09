歌手浜崎あゆみ（47）が9日、インスタグラムを更新。ぞんざいな扱いをしたり軽視してくる人に対する思いをつづった。浜崎はストーリー機能を使って「雑に扱ってくる人ほど自覚が無い」と書き出し、「だからそれが分かった時は決して感情を荒げる事などせず、静かにハッキリと境界線を引く」と自身の対処法を記述。「我慢が美徳なんてのはもういい」とし、そうした相手には「わたしは傷つきました。この棘はあなたに全て返します。