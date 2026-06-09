落語家の立川雲水（56）が9日までにXを更新。高市早苗首相陣営による中傷動画疑惑報道をめぐる首相答弁に疑問を呈した。4日と5日に行われた衆参両院の予算委員会で、高市氏は自身の陣営が昨年の自民党総裁選で他候補を中傷する動画を作成、投稿したとする「週刊文春」報道をめぐり、首相の公設第1秘書と動画を作成したとされる男性の会話音声として新たに報じられた内容について、事実関係を一貫して否定した。雲水は「『週刊誌に