8日夜、由利本荘市西目町沼田の市道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと8日午後9時15分ごろ、由利本荘市西目町沼田字新道下の市道を歩いているクマ1頭を、車で走っていた由利本荘市の30代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは5メートルほどの場所で、西目高校や児童館、道の駅にしめなどがある地域です。警察が注意を呼びかけ