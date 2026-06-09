パナソニックホールディングスがマドを開けて急反発した。同社は８日、インベスターデーを開催し、説明会資料をホームページで公開した。このうちグループのパナソニックエナジーがデータセンター向け蓄電池システムの２８年度の売上高目標について、２５年度比の約３倍となる１兆円規模に設定したことを明らかにしており、これをポジティブ視した買いが集まったよう