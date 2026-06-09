タスキホールディングスが反発している。東京証券取引所は８日、タスキＨＤについて１５日付でグロースからプライムに市場区分を変更すると発表した。株価指数と連動するパッシブ系ファンドによる資金流入を期待した買いが入ったようだ。 出所：MINKABU PRESS