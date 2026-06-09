Ａｂａｌａｎｃｅは反発。８日取引終了後、米国子会社トーヨー＜TOYO＞の太陽光セル新工場建設を決めたと発表した。立地場所はテキサス州で、投資金額は３億５７００万ドル（約５７１億円）。着工は２０２７年４月、竣工は翌２８年４月を予定している。これが材料視されているようだ。 出所：MINKABU PRESS