スリー・ディー・マトリックスが高い。同社は８日の取引終了後、ＰＵＲＭＸＴｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ（広島市南区）に対して提供した界面活性剤ペプチド「Ａ６Ｋ」を利用して進められてきた悪性胸膜中皮腫を対象とする「ＭＩＲＸ００２」の医師主導治験（第１相）に関し、ＰＵＲＭＸＴｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ側から主要評価項目が達成されたとの発表があったと開示。これを手掛かりとした買いが入ったようだ。３