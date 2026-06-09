マミーマートホールディングスは小じっかり。８日取引終了後、５月度の月次業績推移（前年比）を発表。マミーマート単体の既存店売上高は前年同月比５．２％増と、プラス基調を継続した。客数、客単価とも前年同月と比べて伸びた。全店ベースでは同２２．４％増と好調だった。これが手掛かりとなっている。 出所：MINKABU PRESS