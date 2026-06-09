松屋がしっかり。８日の取引終了後、５月の売上報告を発表。銀座店と浅草店の両店舗の合計売上高は前年同月比１８．２％増となり、株価の支援材料となった。台湾やタイ、欧米などからの顧客の買い上げが加速したほか、為替の影響もあって免税売上高が約１５％の伸びを示した。国内顧客向けもラグジュアリーブランドの靴・バッグや化粧品、高価格帯の婦人衣料品が好調に推移した。 出所：MINKABU PRESS