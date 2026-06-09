味の素はここ全体相場の波乱に引きずられて大きく調整を入れているが、時価は７５日移動平均線近辺まで水準を切り下げており、押し目買い好機と捉えたい。調味料の最大手だが、半導体関連分野でも重要なポジションを担っている。 同社は半導体パッケージ基板用の層間絶縁材料「味の素ビルドアップフィルム（ＡＢＦ）」をグローバルベースでほぼ独占供給している。このＡＢＦはＡＩサーバーの